Мир на пороге продовольственного кризиса 

На этой неделе ООН официально заявила, что мировое население достигло отметки в 8 млрд человек. Обратив внимание на значительный рост, который наблюдается в последние десятилетия и будет продолжаться дальше, организация выразила обеспокоенность в отношении продовольственной безопасности и цен по всему миру. По данным Всемирной продовольственной программы (ВПП), ООН, предоставляющей продовольственную помощь по всему миру, каждый день около 828 млн человек ложатся спать голодными.

ABC News сообщает, что с 2019 года число людей, столкнувшихся с проблемами продовольственной безопасности увеличилось с 135 до 345 млн. ”Мы на пути к мощнейшей продовольственной катастрофе, - заявил Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш мировым лидерам на саммите G20 на Бали. - В пяти регионах люди страдают от голода”. С 1950-х годов население Земли постепенно увеличивается. В 2020 году рост составил чуть менее 1%. По последним прогнозам ООН, население по всему миру может достигнуть 8,5 млрд человек к 2030 году и 9,7 млрд к 2050 году. Ожидается, что пик в 10,4 млрд будет достигнут в 2080 году. Далее численность не будет меняться до 2100 года. По данным Отдела народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, в следующем году Индия обойдет Китай как самая населенная страна в мире.

Ежегодно в мире производится достаточно продуктов питания, около 4 млрд тонн, чтобы накормить всех. Но почти треть всех продуктов, примерно 1,3 млрд тонн фруктов, овощей, молочных и мясных продуктов выбрасывается, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

По мнению экспертов, причины, вызывающие обеспокоенность в отношении продовольственной безопасности, это повышение цен на продукты питания и недоедание, особенно опасное для женщин и детей. ”При анализе кризиса продовольственных цен становится очевидно, что самые дорогие продукты питания те, которые наиболее питательны и содержат витамины и минералы, необходимые для детей”, - объясняет Саския Осендарп, исполнительный директор Форума микроэлементов и координатор ”Вместе за питание” - консорциума нутрициологов, экономистов и экспертов по продуктам питания и здравоохранению. Если у женщин и детей нет возможности или доступа к более здоровой еде, насыщенной витаминами, они рискуют столкнуться с дефицитом питательных веществ.

Когда стоимость продуктов питания растет, семьи отдают предпочтение более дешевым, нежели питательным и в целом более дорогим продуктам, исключая, в частности, фрукты, овощи, молочную и мясную продукцию. Таким образом снижается качество рациона, пишет Осендарп в апрельской статье для журнала Nature.

По данным Lancet Global Health, примерно каждый второй ребенок дошкольного возраста и две из трех женщин репродуктивного возраста страдают от недостатка как минимум одного микроэлемента. Недоедание может привести к серьезным проблемам со здоровьем, особенно у детей, у которых возможны когнитивные нарушения и проблемы с развитием. Успеваемость в школе тоже может страдать, уверена Осендарп.

”Эту проблему мы называем скрытым голодом, потому что ее замечаешь не сразу. Но недостаток критически важных для организма витаминов всегда очевиден, - говорит эксперт. - Он пагубно влияет на качество жизни, иммунитет, здоровье, а также на рост и развитие в целом. Последствия дефицита ощущаются в течение длительного периода времени”.

На саммите G20 Гутерриш сообщил мировым лидерам, что если не будет разработан совместный план действий, проблемы с доступностью продуктов питания в этом году приведут к дефициту продовольствия в 2023 году.

Кризис на Украине спровоцировал рост цен. И Россия, и Украина - важные поставщики пшеницы, ячменя, кукурузы и растительного масла.

В мае глава американского Агентства по международному развитию Саманта Пауэр рассказала, что ситуация привела к глобальному дефициту продуктов питания и удобрений, что спровоцировало повышение цен для потребителей и фермеров по всему миру. Почти половина прогнозируемого прироста населения Земли к 2050 году произойдет за счет восьми стран: Демократической Республики Конго, Египта, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистана, Филиппин и Объединенной Республики Танзания. По данным ООН, уровень продовольственной неустойчивость в странах Черной Африки составляет 66,2% и остается самым высоким в мире. Более половины недоедающих людей в мире проживают в Азии, треть живет в Африке. Согласно отчету ООН, ситуация усугубилась в связи с пандемией коронавируса. В октябре директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли заявил, что мир стоит на пороге массового голода, и лидерам необходимо действовать, чтобы обеспечить гуманитарную помощь.