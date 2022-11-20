Каир гасит огни, чтобы обеспечить газом Европу 

Летом правительство Египта начало ограничивать внутреннее потребление электричества за счет снижения освещения улиц, площадей и других общественных пространств, в том числе магазинов и правительственных зданий. Цель - снизить объемы природного газа, необходимые для электрогенерации, на 15%, чтобы отправить излишек европейским покупателям, которые платят за энергоресурс большие деньги.

Wall Street Journal сообщает, что в центре Каира правительственные здания и торговые центры обязаны приглушать фасадное освещение и выставлять температуру на кондиционерах не ниже 25 C. Власти также распорядились выключать в ночное время прожекторы на стадионах.

Некогда яркая площадь Тахрир в центре Каира, Обелиск фараона и сфинксы теперь едва освещены, а здания поблизости, как и улицы, полностью погружены во тьму.

”Площадь больше не такая оживленная, как когда-то. Теперь мы сидим в темноте”, - рассказал Ахмед Абу-Бакр, 43-летний архитектор, отдыхая вечером на близлежащей лужайке вместе со своими тремя детьми.

Заметное снижение использования электроэнергии происходит как раз во время саммита ООН по климатическим изменениям, который принимает Египет. Представители большинства мировых правительств, огромного множества неправительственных организаций и генеральные директора глобальных корпораций проводят последние дни саммита на морском курорте Шарм-эль-Шейх.

В августе Египет объявил о планах снизить потребление энергии, чтобы перенаправить газ в Европу, которой необходимы новые поставщики после снижения поставок из России в связи с санкциями, введенными против Москвы.

За счет экспорта газа в Европу правительство Египта рассчитывает увеличить собственные валютные резервы. В этом году отток капитала в стране составил $20 млрд в связи со снижением уверенности инвесторов в экономической стабильности. Сначала Египет пострадал из-за пандемии Covid-19, а затем из-за роста инфляции, вызванного кризисом на Украине. Крепкий доллар снижает возможности страны платить за импорт, в результате богатым потребителям сложно найти на местном рынке многие товары - от французского сыра до американских автомобилей.

В прошлом месяце Египет заключил с МВФ сделку на $3 млрд, а в течение года стране удалось получить кредиты и депозиты у богатых стран Персидского залива. Тем не менее Каиру нужно гораздо больше, чтобы в ближайшие годы выплатить десятки миллиардов долларов, которые он задолжал международным кредиторам.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули в августе заявил, что 15-процентная экономия электроэнергии будет пополнять бюджет за счет дополнительных продаж газа на $450 млн ежемесячно.

По данным норвежской компании Rystad Energy, в прошлом году Египет экспортировал 8,9 млрд кубометров газа, в том числе в Турцию, Индию, Пакистан и Бангладеш. 1,3 млрд кубометров, 15% от экспорта, были отправлены в Европу.

В этом году Египет обеспечил Европу 4 млрд кубометров газа. Алжир, второй после Норвегии поставщик ЕС, подписал соглашения о трубопроводном экспорте, а США отправили десятки миллиардов кубометров газа по морю. В результате европейские запасы увеличилась, а цены снизились.

По мнению экспертов по энергетике, Египту будет непросто поддерживать экспорт на более высоком уровне. Некоторые месторождения уже истощаются, а спрос продолжает расти. В прошлом году Египет произвел рекордные 70 млрд кубометров газа, а потребил 63 млрд.

Население Египта, составляющее 107 млн человек, стремительно увеличивается, и очевидно, что внутренний спрос на газ будет всё выше.

В Египте всего два завода по сжижению природного газа, откуда грузы СПГ загружаются на экспорт. Мощность обоих заводов, расположенных на северном побережье страны, составляет 16 млрд кубометров газа в год. Газопроводов, которые соединяли бы страну с Европой, нет.

”Не думаю, что Египту удастся удержать текущие уровни экспорта”, - говорит аналитик из Rystad Energy Пранав Джоши по поводу увеличения поставок в Европу.