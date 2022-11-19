Больше снега обещают трассам Эльбруса

19 ноя. 21:38

Число снежных пушек для искусственного оснежения горнолыжных трасс в течение двух лет планируют увеличить на горнолыжном курорте "Эльбрус" с 20 до 200, сообщил гендиректор АО "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.

"Система снегообразования будет реализовываться этапами, планируется в течение двух лет увеличение с 20 до 200 снежных пушек, соответственно, эти пушки позволят нам в будущем меньше зависеть от капризов погоды", - сказал он.

"Высотные характеристики Эльбруса позволяют нам рано начинать снежить, то есть устойчивая минусовая температура здесь бывает уже в октябре, соответственно, мы уже в октябре начнем готовить снег и в начале ноября, несмотря на то, выпал снег или нет, сможем запускать горнолыжный сезон", - добавил он.