В Астане станет больше экопарков и водоемов 

20 ноя. 5:25

Согласно проекту Генерального плана Астаны до 2035 года, в городе станет больше зеленых пространств и бульваров.

В будущем году планируется благоустроить скверы в жилых массивах Уркер (Ильинка) и Тельмана, в районе улицы Айтматова, на месте пересечения улиц Ташенова и Хусейна, проспекта Абая. Будут проведены работы на аллеях по проспекту Абылайхана от улицы Куйши Дина до Мустафина, по улице Жургенова, по Кошкарбаева, на пересечении улиц Кордай и Тайказан, на улице Азербаева.

Два экопарка построят в Астане. Проект предусматривает благоустройство территории, высадку деревьев, создание рекреационной зоны с подпиткой водного баланса на Большом и Малом Талдыколе. В экопарках появятся искусственные водоемы, это позволит сохранить водный баланс и создать естественную фильтрацию воды, сохранить биоразнообразие экосистемы. Кроме того, возле Большого Талдыколя появится первый в Казахстане природный парк с заповедной и лесопарковой зоной.