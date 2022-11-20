В Дагестане появится Центр помощи детям с генетическими патологиями кожи

20 ноя. 2:05

В Дагестане откроют специализированный центр помощи детям с генетическими патологиями кожи, информирует пресс-служба республиканского Минздрава. Уточняется, что соглашение об этом подписали министр здравоохранения региона Татьяна Беляева и глава благотворительного фонда "Дети-бабочки" Алена Куратова.

В центре генных дерматозов дети смогут получать квалифицированную медицинскую помощь мультидисциплинарной команды врачей по ОМС. Также в центре также будут проводить врачебные комиссии и консилиумы, обеспечивать пациентов перевязочными средствами и необходимыми медикаментами. Кроме того, планируется проводить телемедицинские консультации. "Причем речь идет не только о детях с буллезным эпидермолизом и ихтиозом, но и о более распространенных дерматозах – атопическом дерматите, псориазе", - сказали в пресс-службе ведомства.