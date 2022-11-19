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Израильский фотограф покажет соотечественникам свою Грузию

Израильский фотограф покажет соотечественникам свою Грузию

Известный израильский фотограф Дора Кедми проводит пресс-тур по Грузии.  Его цель – продвижение грузинских туристических продуктов в Израиле и увеличение потока путешественников.

Мастер уже запечатлел туристические достопримечательности в Тбилиси, Телави, Сигнахи, Удабно и монастырском комплексе Давид-Гареджи.

Впоследствии из фоторабот Кедми будет создан фотоколлаж для популярного израильского издания HAARETZ National Newspaper, который будет использован для статей, рассказывающих о туристическом потенциале Грузии.

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