Израильский фотограф покажет соотечественникам свою Грузию

19 ноя. 21:30

Известный израильский фотограф Дора Кедми проводит пресс-тур по Грузии. Его цель – продвижение грузинских туристических продуктов в Израиле и увеличение потока путешественников.

Мастер уже запечатлел туристические достопримечательности в Тбилиси, Телави, Сигнахи, Удабно и монастырском комплексе Давид-Гареджи.

Впоследствии из фоторабот Кедми будет создан фотоколлаж для популярного израильского издания HAARETZ National Newspaper, который будет использован для статей, рассказывающих о туристическом потенциале Грузии.