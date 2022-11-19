Мурашко дал совет по повышению рождаемости

19 ноя. 20:25

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, находящийся с рабочим визитом в екатеринбурге, заявил, что для улучшения и роста показателей рождаемости в России женщины должны хотеть рожать.

«В первую очередь женщина должна хотеть рожать. Если захочет женщина, то все будет», - сказал он, отвечая на вопрос журналистки о том, что каждая пятая пара в Свердловской области сталкивается с проблемой бесплодия.

Видеозапись со словами министра здравоохранения опубликована Telegram-каналом «Екатское чтиво».