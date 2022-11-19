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Анкара осудила запуск КНДР баллистической ракеты

Анкара осудила запуск КНДР баллистической ракеты

Турция осуждает запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, говорится в распространенном в субботу сообщении министерства иностранных дел Турции.

Также власти Турции выразили озабоченность в связи с ростом числа ракетных пусков с территории Северной Кореи. «Турция обеспокоена вероятными рисками для мира и стабильности в регионе, сопряженными с безответственной позицией Пхеньяна, сохраняющейся вопреки всем предупреждениям международного сообщества. Призываем власти КНДР выполнять обязательства, проистекающие из резолюций СБ ООН, а также к отказу от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в регионе», - говорится к коммюнике.

Ранее сообщалось, что накануне КНДР запустила ракету, пролетевшую около тысячи километров при максимальной высоте в 6 тыс. км. Ракета упала в пределах исключительной экономической зоны Японии.

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