Анкара осудила запуск КНДР баллистической ракеты

19 ноя. 20:53

Турция осуждает запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, говорится в распространенном в субботу сообщении министерства иностранных дел Турции.

Также власти Турции выразили озабоченность в связи с ростом числа ракетных пусков с территории Северной Кореи. «Турция обеспокоена вероятными рисками для мира и стабильности в регионе, сопряженными с безответственной позицией Пхеньяна, сохраняющейся вопреки всем предупреждениям международного сообщества. Призываем власти КНДР выполнять обязательства, проистекающие из резолюций СБ ООН, а также к отказу от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в регионе», - говорится к коммюнике.

Ранее сообщалось, что накануне КНДР запустила ракету, пролетевшую около тысячи километров при максимальной высоте в 6 тыс. км. Ракета упала в пределах исключительной экономической зоны Японии.