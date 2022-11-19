Авербух обратился к Медведевой с пожеланиями

19 ноя. 20:09

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию в танцах на льду, хореограф, продюсер ледовых шоу Илья Авербух пожелал двукратной чемпионке мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой исполнения мечты и воплощения в жизнь своих идей.

Напомним, что сегодня Медведева отметила свой 23-й день рождения, фигуристка провела его на съемках шоу "Ледниковый период".

"Женя сегодня выступила, ее очень тепло поздравили болельщики, у нее очень хорошее настроение. Я от себя поздравляю Женю, очень талантливого и разностороннего человека, желаю, чтобы она максимально воплотила в жизнь все свои мечты и идеи", - сказал Авербух, передает ТАСС.