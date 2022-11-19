Аэропорт Нальчика обеспечен скоростным мобильным интернетом

19 ноя. 20:46

Скоростным мобильным интернетом обеспечены пассажиры и работники Международного аэропорта Нальчик, информирует пресс-служба компании "МегаФон".

Ранее сообщалось, что специалисты компании построили сеть на Эльбрусе. Благодаря этой базовой станции, скоростным интернетом были обеспечены территория аэропорта и прилегающие к ней кварталы. Мобильный интернет на высоких скоростях стал доступен 5000 жителей домов на улице Строителей неподалеку от республиканской воздушной гавани.

"Тестирование в аэропорту показало максимальную скорость интернета более 50 Мбит/с, средний же показатель составил около 25 Мбит/с. Такой скорости достаточно, чтобы сообщить близким об удачной посадке, прислать селфи из аэропорта или видео с горными пейзажами, а также вызвать такси", - прокомментировал директор компании в КБР Роман Терехин.