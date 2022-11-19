В Турции рассказали о росте турпотока в круизной сфере

19 ноя. 19:25

Число круизных лайнеров, пришвартовавшихся в портах Турции за 10 месяцев текущего года, достигло 907, рассказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу, уточнив, что в целом на борту круизных лайнеров в турецкие порты прибыло 918484 пассажира.

«В круизной сфере продолжается активность, а число туристов в этой области продемонстрировало значительный рост», - сказал он.

Далее министр отметил, что число круизных лайнеров, пришвартовавшихся в турецких портах в январе -октябре 2021 года, составляло 53, тогда как в аналогичный период текущего года эта цифра возросла более чем в 17 раз - до 907.