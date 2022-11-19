Дорогу к Чегемскому ущелью ждет ремонт

19 ноя. 19:39

Глава республики Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил о готовящейся реконструкции дороги к Чегемскому ущелью.

"Благодаря поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина планируем реализовать крупный дорожный проект - реконструкцию участка автодороги от селения Хшто-Сырт до выезда из Булунгу. На эти цели республике выделено более 541 млн рублей", - написал он в Telegram.

Уточняется, что участок от Хушто-Сырта до Чегемских водопадов будет расширен до 10 м и отремонтирован, для предотвращения размывов дороги сделают подпорные стенки из железобетона. Также здесь появятся пешеходные зоны и обустроены смотровые площадки.