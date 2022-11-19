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Увидела свет книга о школе искусств имени Фикрета Амирова

Увидела свет книга о школе искусств имени Фикрета Амирова

В свет вышла книга посвященная школе искусств имени Фикрета Амирова – "Одиннадцатилетняя школа искусств №6 имени Фикрета Амирова". Презентация книги состоялась в Азербайджанской национальной консерватории.

Выход издания приурочен к 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова и 60-летию школы.

Участниками мероприятия стали: ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Азербайджана Сиявуш Керими, заместитель начальника Главного управления культуры города Баку Назим Алиев, заместитель главы Исполнительной власти Бинагадинского района Баку Севиндж Сулейманова, дочь Фикрета Амирова - Севиль Амирова, руководители столичных музыкальных школ, представители общественности.

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