Увидела свет книга о школе искусств имени Фикрета Амирова

В свет вышла книга посвященная школе искусств имени Фикрета Амирова – "Одиннадцатилетняя школа искусств №6 имени Фикрета Амирова". Презентация книги состоялась в Азербайджанской национальной консерватории.
Выход издания приурочен к 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова и 60-летию школы.
Участниками мероприятия стали: ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Азербайджана Сиявуш Керими, заместитель начальника Главного управления культуры города Баку Назим Алиев, заместитель главы Исполнительной власти Бинагадинского района Баку Севиндж Сулейманова, дочь Фикрета Амирова - Севиль Амирова, руководители столичных музыкальных школ, представители общественности.