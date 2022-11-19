Газозаправочная станция горела в Ленобласти

19 ноя. 18:55

Экстренные службы тушат крупный пожар на газозаправочной станции во Всеволожском районе Ленинградской области, информирует пресс-служба областного правительства.

"Тушение огня ведется на газозаправочной станции в районе Всеволожска силами двух бригад спасателей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар возник в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет.

Также сообщается, что на месте работают следователи и криминалисты следственного управления СК по Ленинградской области.