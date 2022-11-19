Узбекистанский футболист оценил сборную России

19 ноя. 18:48

Сборная России по футболу – это сильная команда и узбекистанцев ждет хороший товарищеский матч, выразил мнение полузащитник сборной Узбекистана Хожимат Эркинов.

"Ожидания такие, что будет очень хорошая игра, команда России сильнее сборной Казахстана. Сборная России - сильная команда, мы готовимся хорошо, только не все еще восстановились после игры с командой Казахстана, но еще день до игры, думаю, что все будут в порядке", - сказал он.

"Думаю, что будет хорошая игра. Впереди у сборной России будет, наверное, Андрей Мостовой, хороший и быстрый футболист", - выразил уверенность полузащитник сборной Узбекистана.

Товарищеский матч между сборными Узбекистана и России пройдет 20 ноября в Ташкенте на стадионе "Пахтакор", начало игры - 15:00 мск.