Великий манипулятор Арутюн Акопян

Король международной магии, почетный член международного магического круга, единственный в своем жанре народный артист СССР Арутюн Амаякович Акопян был известен во всем мире. Покорив сердца людей из 95 стран, признанный мастер манипуляции создал более тысячи оригинальных номеров. Талант, ловкость рук и неповторимое обаяние Акопяна ценились на самом высоком уровне, поэтому он часто выступал перед членами зарубежных делегаций и лично главой ЦК КПСС Леонидом Брежневым.

Родился будущий артист в 1918 году в городе Ыгдыр, но спустя полгода семья переехала в Ереван. Переезд был вынужденным, поскольку пламя Первой мировой войны постепенно распространялось в сторону Закавказья. Точно неизвестно, кем был его отец, Амаяк, кузнецом или строителем, но он мечтал, что сын станет инженером.

Однако пластичность и способность к танцам маленького Арутюна, способствовали тому, что во время учебы в школе он поступил в хореографическое училище с прицелом оказаться в составе ансамбля народного танца. В 1935 году, когда умер отец, желая исполнить его мечту, осиротевший Арутюн в возрасте 17 лет поступил в строительный техникум и через два года уже трудился на стройках "Армстроя".

Грубая, тяжелая и опасная работа его не привлекала, но и на ней Арутюн Акопян сумел достичь результатов, которые позволили рекомендовать его в Москву, в институт землеустройства. Возможно, он стал бы архитектором или же участвовал в стройках всесоюзного значения, если бы не увидел на одном из клубных творческих вечеров фокусника. Увлеченный мастерством иллюзии, студент Акопян записался в кружок художественной самодеятельности, желая разгадать секреты фокусов.

Рецепт профессионального успеха Арутюна Акопяна – ежедневные кропотливые тренировки. Каждое его утро начиналось с гимнастики рук.

Аппаратура – основной реквизит иллюзиониста. Она может быть самой разной и позволяет пополнять репертуар. Правда, со временем зритель привыкает к используемому реквизиту, а потому удивить его становить все сложнее.

Иначе обстоят дела с манипуляцией, где главную роль играет ловкость рук, игра которых сопоставима с игрой пианиста. Движения должны быть легкими и естественными, но быстрыми, так как внимание зрителя будет обращено именно на них.

Акопян был убежден, что оригинальность достигается путем совершенствования базовых принципов фокуса. Поэтому в репертуаре мастера были сотни оригинальных номеров, которые он придумал сам, старательно избегая прямого заимствования.

Поскольку Акопян был изобретателем целого ряда приемов, он никогда не отказывал в том, чтобы раскрыть секреты своих фокусов, будучи уверенным в том, что ему не составит труда придумать что-то новое. Для каждого представления у него была своя подача, стиль и костюм. Акопян часто прибегал к помощи профессиональных художников, полагая, что цвета и краски реквизита не должны раздражать зрителя.

Практически все эстрадные фокусники выступали под музыку. Она создает соответствующее настроение у публики, заполняет паузы между отдельными фокусами. Однако Арутюн Акопян предпочитал разговаривать со зрителями, так как считал, что подобная форма подачи притупляет внимание, облегчая манипулятору демонстрацию номеров. Владея литературным языком, щедро приправленным армянским акцентом и юмором, напевая одному ему известные восточные мелодии, мастер вступал в контакт с аудиторией, завораживая ее магией фокуса. "Прошу вас обратить внимание, уважаемые товарищи зрители…" произносилась с таким колоритом, что вызывало у зрителей приступ хохота вместе с бурными аплодисментами.

Всенародная любовь сопровождалась завистью коллег по цеху. Акопян был вынужден часто менять ассистентов, многие из которых продавали секреты мастера. Всецело доверять на сцене он мог лишь двум своим ассистентам – жене Лие Ивановне и сыну Амаяку, названному в честь деда. При этом Акопян неизменно отвергал любые зарубежные предложения, посвящая свободное от номеров и тренировок время публицистике, делясь своим секретами с молодыми людьми, жалевшими окунуться в мир магии фокуса.