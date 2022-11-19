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В Кисловодске будут снимать фильм об Ирине Родниной 

В Кисловодске будут снимать фильм об Ирине Родниной 

Фильм про знаменитую фигуристку Ирину Роднину снимут в санаториях «Москва» и «Имени Димитрова» в Кисловодске, информирует пресс-служба администрации города, уточнив, что сценарий и имена актеров пока не раскрываются. 
«Московский продюсер уже ознакомился с натурой. Начнутся съемки в столице страны уже в начале следующего года, а весной продолжатся у нас», - сообщил глава города Евгений Моисеев.

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