В Кисловодске будут снимать фильм об Ирине Родниной 

19 ноя. 17:45

Фильм про знаменитую фигуристку Ирину Роднину снимут в санаториях «Москва» и «Имени Димитрова» в Кисловодске, информирует пресс-служба администрации города, уточнив, что сценарий и имена актеров пока не раскрываются.

«Московский продюсер уже ознакомился с натурой. Начнутся съемки в столице страны уже в начале следующего года, а весной продолжатся у нас», - сообщил глава города Евгений Моисеев.