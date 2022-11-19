Власти Ставрополья по итогам года ожидают достижения очередного для региона рекорда по объемам ввода жилья, информирует пресс-служба Минстроя Ставропольского края.
Уточняется, что всего к концу 2022 года в регионе будет сдано не менее 1,5 миллиона квадратных метров нового жилья. «Фактически на сегодняшний день мы ввели в Ставропольском крае более 1,4 миллиона квадратных метров жилья, еще не менее 100 тысяч квадратных метров мы введем [до конца года]. Это будет очередной рекордный показатель с точки зрения ввода жилья на территории края», - сказал глава краевого Минстроя Валерий Савченко.
По его словам, за последние два года доля индивидуального жилищного строительства составляла около двух третей в общем объеме возводимого жилья. По итогам 2022 года доля может увеличиться до трех четвертей.
Ставрополье ставит рекорды по объему ввода жилья
Власти Ставрополья по итогам года ожидают достижения очередного для региона рекорда по объемам ввода жилья, информирует пресс-служба Минстроя Ставропольского края.