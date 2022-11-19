Ставрополье ставит рекорды по объему ввода жилья 

19 ноя. 17:25

Власти Ставрополья по итогам года ожидают достижения очередного для региона рекорда по объемам ввода жилья, информирует пресс-служба Минстроя Ставропольского края.

Уточняется, что всего к концу 2022 года в регионе будет сдано не менее 1,5 миллиона квадратных метров нового жилья. «Фактически на сегодняшний день мы ввели в Ставропольском крае более 1,4 миллиона квадратных метров жилья, еще не менее 100 тысяч квадратных метров мы введем [до конца года]. Это будет очередной рекордный показатель с точки зрения ввода жилья на территории края», - сказал глава краевого Минстроя Валерий Савченко.

По его словам, за последние два года доля индивидуального жилищного строительства составляла около двух третей в общем объеме возводимого жилья. По итогам 2022 года доля может увеличиться до трех четвертей.