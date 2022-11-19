Неподалеку от Дербента появится виноградник для выращивания сортов шардоне и мерло 

19 ноя. 18:25

ЗАГ:

В селе Джалган недалеко от дагестанского Дербента заложат крупный виноградник. Здесь будут выращивать ягоды сортов саперави, каберне-совиньон, шардоне и мерло, информирует пресс-служба правительства Дагестана.

Уточняется, что Джалгане планируется выращивание технических сортов винограда неукрывного типа с использованием капельной системы орошения.

Так, речь идет о таких сортах, как саперави, каберне-совиньон, шардоне, мерло. «Кабинет министров признал целесообразным предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабного инвестиционного проекта земельного участка инициатору проекта ООО «Дербент Агро», - приводит сообщение ТАСС.