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Неподалеку от Дербента появится виноградник для выращивания сортов шардоне и мерло 

Неподалеку от Дербента появится виноградник для выращивания сортов шардоне и мерло 

ЗАГ:
В селе Джалган недалеко от дагестанского Дербента заложат крупный виноградник. Здесь будут выращивать ягоды сортов саперави, каберне-совиньон, шардоне и мерло, информирует пресс-служба правительства Дагестана. 
Уточняется, что Джалгане планируется выращивание технических сортов винограда неукрывного типа с использованием капельной системы орошения. 
Так, речь идет о таких сортах, как саперави, каберне-совиньон, шардоне, мерло. «Кабинет министров признал целесообразным предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабного инвестиционного проекта земельного участка инициатору проекта ООО «Дербент Агро», - приводит сообщение ТАСС.

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