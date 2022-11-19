В закрытом режиме начался судебный процесс по делу экс-главы КНБ Карима Масимова

Вчера стало известно, что Генеральная прокуратура Казахстана передала в суд дело в отношении бывших руководителей КНБ, которое будет рассматриваться под грифом "совершенно секретно". Экс-руководители силовых структур не попали под амнистию, объявленную президентом Касым-Жомартом Токаевым, в силу "тяжести совершенных преступлений" в период январских беспорядков в ряде регионов Казахстана.

Карим Масимов и бывший его заместитель Ануар Садыкулов обвиняются по статьям о государственной измене, насильственном захвате власти, превышении власти и должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц. Такова формальная сторона обвинений. Детали преступной деятельности силовиков едва ли станут достоянием гласности, кроме тех релизов, которые сочтет нужным публиковать в СМИ сторона обвинения.

Поскольку следствие, равно как и начавшийся процесс, идут в строго закрытом режиме, то вся история Карима Масимова обрастает массой слухов и домыслов, которые чаще всего оказываются плодом больного воображения авторов телеграмм-каналов, причем не только казахстанских, но и украинских, проявляющих поразительный интерес к ситуации вокруг одного из самых известных казахстанских элитариев последних двух десятилетий.

Слухи в основном касаются степени готовности Масимова признать вину и назвать тех, кто якобы стоял за его деятельностью, а точнее, бездеятельностью в январе 2022 года.

Некоторые местные эксперты утверждают, что на контакты со следствием бывший глава спецслужбы не пошел и конкретных показаний против кого-либо не дал. Но и эта версия столь же фантастична, как и известный "слив", осуществленный в сетях несколько недель назад, где утверждалось прямо противоположное – мол, дал показания и назвал конкретные имена. Откуда столь закрытая и недоступная простым смертным информация?

Понятно, что все эти вбросы адресованы не широкой аудитории, а вполне конкретным лицам, находящимся на свободе. Накануне выборов президента определенным силам очень хочется "добавить огоньку" в крайне тихую избирательную кампанию, и тут уже хороши все средства. Тем более что перечень казахских "сидельцев" на Украине хорошо известен, равно как и то, с кем из беглых бизнесменов и чиновников они связаны. Так, что в данном случае транслируемые слухи по "делу Масимова" даже не повод, а инструмент – вдруг сработает?

Думается, что запрос 18 октября рабочей группой ООН по произвольным задержаниям относительно судьбы Карима Масимова также не случаен. Ранее рабочая группа на основании обращения неназываемого "источника" запрашивала соответствующую информацию у казахстанской стороны по данному вопросу. Вопрос отложен до апреля 2023 года, но, как говорится, посмотрим.

Если говорить о бэкграунде главного фигуранта дела, то на протяжении долгих лет Масимов входил в самый близкий круг Нурсултана Назарбаева, пользовался его безусловным доверием.

Тем, кто усматривал в нем потенциального конкурента на политическое наследство первого президента страны, приходилось организовывать периодические вбросы на "сайтах-помойках" про уйгурское происхождение тогдашнего (вторая половина нулевых) премьер-министра Казахстана. Сам Масимов это осторожно опровергал.

Его назначение на пост премьер-министра в 2007 году практически совпало с началом мирового финансового кризиса 2008 года, который накрыл Казахстан первым среди постсоветских стран. Правительство сумело удержать экономику страны от обвального падения ценой двух девальваций тенге и массированных вливаний в банки второго уровня, которые сами же и довели себя до положения "на боку" безумными вложениями в американские ипотечные бумаги. Скептики утверждают, что правительство обладало ресурсом в 1 трлн. тенге антикризисных средств, которые просто нужно было правильно распределить и особого подвига кабмина не наблюдалось, но кто теперь будет во всем этом разбираться.

Вероятно, относительная стабилизация начала 2010-х годов окончательно укрепила Елбасы в мысли об эффективности Масимова в любой должности: от главы Администрации (2012 г.) до руководителя КНБ. Хотя этот фирменный прием – перемещение по горизонтали (от "Самрук-Казына" до Нацбанка или акима важного региона) Назарбаев применял неоднократно. Но у Масимова в карьерном движении практически не было отступления назад, что важно.

Как бы складывалась судьба выпускника Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы в 2020-х годах – предсказывать сложно. Но политический транзит поставил точку в карьерных историях многих видных фигур первого тридцатилетия казахстанской независимости. Хотя перспективы Карима Масимова остаться важным персонажем переходного периода, а затем первого срока президентства Токаева оценивались местными экспертами достаточно высоко.

Но в январе случилось то, что случилось. И теперь на вопрос Who is mister Masimov? в закрытом режиме ответит Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.