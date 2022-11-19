В Британии назвали самую серьезную угрозу безопасности от Ирана 

19 ноя. 17:05

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли выразил мнение, что иранская ядерная программа могла «продвинуться вперед сильнее, чем когда-либо» и угроза безопасности существует со стороны России.

По его словам, официальный Тегеран, вопреки опровержениям со стороны РФ, все еще поставляет Москве дроны для использования на Украине. Далее он отметил, что Лондон вместе с союзниками будет работать над тем, чтобы «противостоять иранской угрозе».