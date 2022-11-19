Выставка азербайджанской художницы открылась в музее Зураба Церетели в Тбилиси 

19 ноя. 16:55

В Музее современного искусства Зураба Церетели в Тбилиси состоялось открытие экспозиции выставки "Рай может подождать" известной азербайджанской художницы Аиды Махмудовой.

Участниками торжественного мероприятия стали посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, председатель Союза художников Грузии Гурам Терцвадзе, общественные, политические и культурные деятели, а также представители общественности Грузии и Азербайджана.

Всего в экспозицию вошло более 50 работ художницы, написанных в разнообразных жанрах.