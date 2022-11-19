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Выставка азербайджанской художницы открылась в музее Зураба Церетели в Тбилиси 

Выставка азербайджанской художницы открылась в музее Зураба Церетели в Тбилиси 

В Музее современного искусства Зураба Церетели в Тбилиси состоялось открытие экспозиции выставки "Рай может подождать" известной азербайджанской художницы Аиды Махмудовой. 
Участниками торжественного мероприятия стали посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, председатель Союза художников Грузии Гурам Терцвадзе, общественные, политические и культурные деятели, а также представители общественности Грузии и Азербайджана. 
Всего в экспозицию вошло более 50 работ художницы, написанных в разнообразных жанрах.

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