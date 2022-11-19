Психолог рассказал, когда полезно слушать грустную музыку 

19 ноя. 16:45

Прослушивание грустной музыки в моменты, когда человек в печали, куда полезнее, чем бодрой, поделился психолог и популяризатор доказательной психологии Павел Зыгмантович.

По его словам, если слушать грустную музыку в моменты печали, грусть пройдет быстрее, даже если в какой-то момент станет ярче и сильнее.

«Исследователям пока не удалось найти ответа на вопрос, как это работает, но зафиксировать пользу грустной музыки удалось. Я предполагаю, что дело в валидации. Этот термин в психологии означает признание права человека на переживания», – сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Далее специалист отметил, что, когда в состоянии грусти люди слышат от других: «соберись», «взбодрись» и так далее, то это может лишь ухудшить ситуацию. В то время, когда человек позволяет себе «пережить» ситуацию и погрустить из-за нее, он начинает относиться к ней спокойнее.