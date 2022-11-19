Макрон встретится с Пашиняном в Тунисе

19 ноя. 16:25

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу со своим армянским коллегой Николом Пашиняном на полях XVIII саммита Франкофонии, который проходит в Тунисе, сообщают источники в Елисейском дворце. По данным Agence France-Presse, Макрон также встретится с президентом Туниса Каисом Саидом. Темы встреч не разглашаются.

Ранее в субботу французский лидер провел встречу с молодыми представителями Франкофонии - международной организации франкоязычных стран, где заметил, что "в странах Магриба на французском говорят меньше, чем 20-30 лет назад". По его словам, это связано с экспансией английского языка, а также со "сложностью в получении французских книг по приемлемым ценам". В этой связи Макрон подчеркнул, что "нам нужен проект по восстановлению позиций французского языка". "Нужно показать, что на французском говорят не только в академической среде, но и в сфере бизнеса", - цитирует президента Франции ТАСС.