Крымский мост открыт для движения автомобилей и автобусов

19 ноя. 16:05

Автомобильное движение по Крымскому мосту, которое было приостановлено сегодня утром из-за ремонтных работ, возобновлено.

"Сегодня в 15:10 (мск) открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - информирует Минтранс РФ.

Уточняется, что в настоящее время проезд по Крымскому мосту разрешен только для легковых автомобилей и автобусов. Для грузового автотранспорта он будет открыт не ранее декабря, уточнили в транспортном ведомстве.