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Чиновники кубанского Минкульта стали фигурантами уголовного дела

Чиновники кубанского Минкульта стали фигурантами уголовного дела

По прямому поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина в Краснодарском крае завели уголовное дело за бездействие должностных лиц Минкульта Кубани в реставрации мемориала "Малая земля" в Новороссийске, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого управления Следственного комитета.

Завести дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность должностного лица, повлекшая причинение крупного ущерба) поручил лично глава СК РФ Александр Бастрыкин. Расследованием займется следственный отдел Западного округа Краснодара, - передает портал Юга.ру.

Мемориал "Малая земля" был открыт 16 сентября 1982 года на месте высадки советского морского десанта 4 февраля 1943 года. Под воздействием ветра, морской воды и перепада температур от облицовки мемориала начали отваливаться гранитные плиты, так что недавно памятник даже пришлось огородить. "Сроки начала производства реставрационных работ затягиваются, что негативно отражается на состоянии уникального монумента", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

Напомним, реконструкцию мемориала губернатор Вениамин Кондратьев анонсировал еще в мае 2018 года. Общая стоимость реставрационных работ оценивается в 60 млн рублей.

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