МИД Турции осудил испытание МБР Северной Кореей

19 ноя. 15:28

Турция жестко осудила испытание Северной Кореей межконтинентальных баллистических ракет (МБР), призвав Пхеньян выполнять обязательства по соответствующим резолюциям Совета безопасности ООН, - говорится в заявлении МИД страны.

"Мы осуждаем участившиеся с начала года испытания Северной Кореей баллистических ракет, включая испытание МБР, проведенное накануне. Мы обеспокоены возможным негативным влиянием безответственного поведения Северной Кореи, несмотря на все международные предупреждения, на региональный мир и стабильность. Мы призываем Северную Корею выполнять свои обязательства и воздерживаться от действий, которые могут вызвать дальнейшую напряженность в регионе", - говорится в заявлении, передает РИА Новости.

Напомним, накануне в 10:14 (4:14 мск) Северная Корея вновь произвела пуск МБР в восточном направлении. В 11:23 (5:23 мск) она упала в 200 километрах от острова Осима около Хокайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.