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МИД Турции осудил испытание МБР Северной Кореей

МИД Турции осудил испытание МБР Северной Кореей

Турция жестко осудила испытание Северной Кореей межконтинентальных баллистических ракет (МБР), призвав Пхеньян выполнять обязательства по соответствующим резолюциям Совета безопасности ООН, - говорится в заявлении МИД страны.

"Мы осуждаем участившиеся с начала года испытания Северной Кореей баллистических ракет, включая испытание МБР, проведенное накануне. Мы обеспокоены возможным негативным влиянием безответственного поведения Северной Кореи, несмотря на все международные предупреждения, на региональный мир и стабильность. Мы призываем Северную Корею выполнять свои обязательства и воздерживаться от действий, которые могут вызвать дальнейшую напряженность в регионе", - говорится в заявлении, передает РИА Новости.

Напомним, накануне в 10:14 (4:14 мск) Северная Корея вновь произвела пуск МБР в восточном направлении. В 11:23 (5:23 мск) она упала в 200 километрах от острова Осима около Хокайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.

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