В Египте заложили второй энергоблок АЭС "Эль-Дабаа"

19 ноя. 15:15

В Египте сегодня стартовало строительство энергоблока №2 первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" с участием России, сообщили в пресс-службе "Росатома".

На площадке будущего энергоблока состоялась торжественная церемония заливки первого бетона, означающая фактический старт сооружения блока. В торжественной церемонии приняли участие министр электричества и возобновляемой энергетики Египта Мохаммед Шакер, председатель Управления по атомным электростанциям Египта (NPPA) Амгад эль-Вакиль, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, старший вице-президент АО АСЭ по управлению проектами сооружения АЭС Александр Корчагин, а также проектные команды инжинирингового дивизиона "Росатома" и NPPA, - передает РИА Новости.

"Запуск АЭС будет играть важнейшую роль в социально-экономической и технологической жизни Египта и даст толчок для постепенного перехода промышленности и экономики страны к низкоуглеродным источникам. Это создаст прочный фундамент для уверенного и устойчивого развития Египта на десятилетия вперед", - заявил на церемонии Лихачев.

Начало строительства второго энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" говорит о том, что проект набирает ритм, при этом в Египте он имеет особое значение, ведь "Эль-Дабаа" станет первой атомной станцией на африканском континенте, построенной по российской технологии, - отметил Лихачев.

"Египетско-российская команда демонстрирует высочайший уровень профессионализма и работает с опережением сроков... Уверен, что атомная электростанция внесет большой вклад в качественное улучшение уровня жизни в стране и позволит Египту занять достойное место среди технологических лидеров региона", - заявил на церемонии министр Шакер.

Напомним, АЭС "Эль-Дабаа" расположится в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от египетской столицы Каира. В нее войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, а общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт.