Стоимость услуг ЖКХ будут рассчитывать по-новому

19 ноя. 14:57

В новом году у россиян появится возможность сэкономить на коммунальных услугах благодаря новым правилам расчета платежей за ЖКХ, - рассказал член Ассоциации юристов России Коба Оржония.

Регламент вступил в силу еще осенью, но перерасчет будет осуществляться в новом году. Новые правила направлены на приближение суммы платежа к фактическому потреблению плательщиком.

"Такой подход позволит существенно снизить сумму платежей, осуществляемых жильцами", - подчеркнул Оржония, передает "Прайм".

Так, если раньше жильцы дома платили за водоотведение в равных долях по тарифу на общедомовые нужды, то теперь будет учитываться объем личного потребления плательщика. Еще одно нововведение - перерасчет сумм платежей за ЖКХ будет происходить по окончании каждого календарного года, когда раньше это было возможно только при принятии такого решения на общем собрании собственников жилья, - добавил эксперт.