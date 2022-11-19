Волгоград празднует 80-ю годовщину разгрома фашистских войск

19 ноя. 14:44

В Волгоградской области сегодня отмечают 80-летие контрнаступления под Сталинградом, ознаменовавшее перелом в Сталинградской битве, - сообщает пресс-служба администрации региона.

"Мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала разгрома фашистских войск под Сталинградом, открылись возложением цветов и венков к монументу "Соединение фронтов" в Пятиморске. Память о павших защитниках Отечества почтили минутой молчания", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Глава региона Андрей Бочаров дал старт памятным мероприятиям, возложив цветы и венки к памятной стеле "Город воинской славы" в Калаче-на-Дону. Сегодня на территории области состоятся памятные митинги, патриотические акции и флешмобы, выставки, викторины, спортивные соревнования, Уроки Мужества и Уроки Победы.

Основные мероприятия пройдут на Мамаевом кургане, где состоится телемост-перекличка городов-героев "Говорит и показывает Сталинград!", высадка аллеи в честь героев-сибиряков - защитников Сталинграда.

Также пройдет историческая реконструкция операции "Уран" на острове Зеленый. С 19 по 22 ноября Волгоград станет площадкой международного патриотического кинофестиваля им. Владимира Меньшова "Победили вместе".

Напомним, мероприятия в честь юбилейной годовщины контрнаступления под Сталинградом являются частью подготовки и празднования 80-летия Сталинградской битвы, указом президента Владимира Путина они приобрели Всероссийский статус.