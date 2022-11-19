В Дагестане стартовал форум виноделов

19 ноя. 14:29

В Дагестане сегодня был дан старт форуму виноградарей и виноделов, который в этом году посвящен 100-летию Комитета "Дагвино". Его участники уже обсудили перспективы развития винодельческой отрасли республики, - сообщил председатель Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию региона Шериф Керимханов.

"Сегодня в Дербенте стартовал форум виноградарей и виноделов в честь 100-летия Комитета "Дагвино". В его работе принимает участие глава нашей республики Сергей Меликов, представители Госдумы РФ, Минсельхоза РФ, руководители российских предприятий по производству виноконьячной продукции", - цитирует собеседника ТАСС.

Выступая перед участниками форума, Сергей Меликов отметил, что виноградарский комплекс Дагестана является приоритетным, социально значимым сектором АПК республики, демонстрирующим стабильно высокие результаты на протяжении последних лет.

"На долю республики приходится более 30% российского винограда и 27% виноградников России. Площадь виноградников в республике составляет более 26 тыс га. По итогам уборочной кампании 2022 года виноградарями республики собрано 268 тыс т урожая, что на 30 тыс т больше показателя прошлого года", - добавил глава региона.

Перед дагестанскими виноградарями в ближайшие годы стоят амбициозные задачи. "В том числе создание крупного питомниководческого центра мощностью 3 млн привитых саженцев в год, ежегодное увеличение площадей виноградников и наращивание объемов переработки винограда и производства продукции", - заключил руководитель республики.

Участники форума получили приветственные адреса от полномочного представителя президента РФ в СКФО Юрия Чайки и министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

По завершению официальных выступлений Меликов вручил государственные награды отличившимся работникам отрасли виноградарства.