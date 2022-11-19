Власти Азербайджана озвучили цели Госпрограммы "Большого возвращения"

19 ноя. 14:14

Подписанная президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым I Государственная программа "Большого возвращения" содержит много важных моментов, связанных с быстрым развитием освобожденных от оккупации земель и их устойчивым заселением.

Реализация I Государственной программы.

В программе, которая должна быть осуществлена до 2026 года, определены целевые показатели развития Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, в том числе – их инфраструктура, восстановление экономики, социальное развитие и сбалансированное развитие окружающей среды.

В рамках инфраструктурных проектов будут осуществляться очистка территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов и обеспечение безопасности, для чего будут разработаны годовые планы. К концу 2026 года в Карабахе планируется разминирование 280 тыс га территории, за три года в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах было разминировано 57,6 тыс га.

В соответствии с Программой предусмотрено усиление материально-технического обеспечения новых воинских частей, создание и организация деятельности пунктов пропуска через государственную границу, в том числе - в международных аэропортах Физули и Зангилан и на других территориях.

В административно-территориальных единицах будет организована служба "Безопасный город", построены административные здания центральных и местных органов власти, судебной власти, в том числе органов прокуратуры, служебных жилых зданий и реализация других важных инфраструктурных проектов; строительство городских, поселковых и сельских населенных пунктов на территориях и обеспечение их доступной, надежной, качественной и устойчивой инфраструктурой.

В рамках градостроительных мероприятий будут учитываться глобальные тенденции городского планирования, которые меняются во всем мире под влиянием технологических, демографических и экологических условий.

По каждому району будут составлены карты населенных пунктов с указанием границ территорий, на которых они будут созданы, и их вспомогательной инфраструктуры, а также особо охраняемых природных территорий.

Программой предусмотрено создание инфраструктуры транспорта, связи, водоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, теплоснабжения и т. д., в том числе до 2025 года планируется строительство газопровода из Агдама в Ханкенди, ответвлений газопровода с установкой газорегулирующих пунктов, газопровода Агдам-Агдере и охранных зон газопровода, реконструкция участка магистрального газопровода Евлах‒Нахчыван, а также прокладка газопроводов в крупные населенные пункты в освобожденных районах, строительство межгородских (межрайонных) и местных магистральных телекоммуникационных линий.

До 2026 года в селе Забух Лачинского района будет осуществлено строительство водохранилища, на основании проектной документации Забухчайского водохранилища и отходящих от него магистральных трубопроводов планируется провести строительные работы, которые позволят обеспечить водой 12 тыс 100 га земельных участков на территории Губадлинского и Зангиланского районов.

Будет осуществляться формирование предпринимательской среды с привлечением новых инвестиций. Для создания перерабатывающей промышленности и инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях предусматривается определение налоговых льгот, социальное страхование и иные льготы, предоставление гарантий по банковским кредитам субъектам предпринимательства, субсидирование процентов по кредитам.

В результате повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства планируется создание новых производственных, перерабатывающих и обслуживающих предприятий и открытие новых рабочих мест, которые будут способствовать восстановлению и социально-экономическому развитию этих территорий.

Через торговых представителей в зарубежных странах будет осуществляться проведение маркетинговых мероприятий касательно возможностей региона и продвижение инвестиций через соответствующую электронную платформу.

Государственная программа предусматривает вовлечение в сельскохозяйственный оборот новых земельных участков, внедрение устойчивых и прогрессивных методов ведения сельского хозяйства, стимулирование развития сельского хозяйства. Планируется проведение крупномасштабных геоботанических исследований на естественных сенокосах, летних и зимних пастбищах, а также определение и картографирование земельных участков, подлежащих вовлечению в сельскохозяйственный оборот, восстановление посевных площадей и животноводческих хозяйств, формирование современной ирригационной инфраструктуры.

Также предусматриваются интеграция информации (документов) в сфере снабжения водой орошаемых земель и водных ресурсов в электронную информационную систему водного хозяйства, формирование базы данных о существующих водных ресурсах и орошаемых землях и ее совершенствование.

Планируется представление предложений по проведению земельной реформы; поддержка льготной закупки техники и оборудования сельскохозяйственного назначения, внедрение устойчивых практик ведения сельского хозяйства с обеспечением эффективных систем производства продуктов питания.

Прогнозируется, что после восстановления сельского хозяйства на освобожденных от оккупации территориях под посевы будет использоваться более 200 тыс га, из которых около 9 тыс га составят приусадебные участки.

Согласно Программе планируется вовлечение в хозяйственный оборот природных ресурсов и социально-экономического потенциала, что позволит достичь устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития территорий.

Транзитный потенциал региона будет эффективно использован при строительстве современной дорожно-транспортной инфраструктуры в рамках реинтеграции территорий в экономику страны и региона. Будут учтены потребности населения, влияние этой инфраструктуры на социально-экономическое развитие освобожденных от оккупации территорий.

Государственная программа предусматривает активное развитие туристического сектора: это оценка ресурсов в сфере туризма, разработка концепций развития туризма по районам туристического значения, создание смежной инфраструктуры на территориях туристического значения. Учитывая потенциал и географические условия освобожденных от оккупации территорий, Кяльбаджарский район можно рассматривать как новый экономический центр в сфере добывающей промышленности и туристической отрасли, Шушинский район - как культурный и туристический центр, а Губадлинский, Зангиланский, Лачинский, Физулинский и Ходжавендский районы - как сельскохозяйственные центры и центры туризма. Будут реализованы меры по становлению региона конкурентоспособным туристическим направлением с использованием его туристического потенциала.

В Государственной программе отмечено, что эффективная реализация восстановления, устойчивого развития и возвращения на постоянное место жительства вынужденных переселенцев требует комплексного подхода к таким важным приоритетам, как решение вопросов управления и безопасности, обеспечение жильем, необходимой инфраструктуры и социальных услуг, создание возможностей трудоустройства. Процесс возвращения населения должен осуществляться с учетом динамики социально-экономического развития и демографических тенденций в соответствии с принципом сохранения социальной справедливости. Большое внимание в Программе уделяется организации безопасного проживания и государственного управления на территориях, обеспечение строительства и устойчивой инфраструктуры городов, поселков и сельских населенных пунктов. К 2025 году планируется переселение 10 270 семей, а к 2026 году - 34 500 семей.

Предусматривается организация краткосрочных программ повышения квалификации в соответствии с потребностями экономики, а также разработка проектов по повышению квалификации среди возвращающегося населения.