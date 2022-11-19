Исследование: россияне готовятся к новогодним турам по стране

19 ноя. 13:55

Интерес россиян к новогодним турам по стране вырос в четыре раза, а чаще всего путешественники ищут туры в Сочи, Карелию, Санкт-Петербург и Великий Устюг, - говорится в исследовании ценового агрегатора Price.ru.

"Россияне начали планировать предстоящие новогодние каникулы еще в августе 2022 года. Самыми популярными зарубежными направлениями для отдыха оказались Турция, Беларусь, Египет и Израиль. При этом интерес к путешествиям по России вырос на 300%", - сообщили в агрегаторе, - передает РИА Новости.

Наибольший рост онлайн-спроса продемонстрировали туры в Израиль (+584%), и Египет (+288%). "Прирост запросов на путешествия в Турцию оказался меньше и составил всего плюс 154%, однако поездки в эту страну являются лидером по абсолютным показателям", - добавили аналитики.

Стоимость самых популярных зарубежных туров колеблется в зависимости от продолжительности поездки, уровня отеля и направления. Так, бюджетный тур в Анталью на неделю будет стоить от 125 тыс рублей, отдохнуть на египетских курортах получится за 135 тыс, а стоимость поездки в Израиль доходит до 200 тыс рублей.

Больше всего из направлений по России туристов интересуют новогодние каникулы в Карелии. "Онлайн-спрос на это направление вырос на 549%. Стоимость таких туров на 7-8 дней составляет 59,9 тыс рублей. Еще один лидер – Великий Устюг (+484%), цены на новогодние туры туда начинаются от 16 тыс рублей", - указали в агрегаторе.