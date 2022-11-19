Вопрос об участии россиян в Олимпиаде в Париже будет решать МОК

19 ноя. 13:44

Вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже не зависит от статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу, а допуск россиян до Олимпиады - прерогатива Международного олимпийского комитета (МОК), - заявил сегодня президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.

"Вопрос участия в Олимпиаде - это вопрос МОК. На данный момент рекомендация МОК не допускать российских и белорусских атлетов до соревнований в силе", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос, зависит ли допуск российских спортсменов на Олимпиаду от восстановления статуса РУСАДА, передает РИА Новости.

Напомним, спортивный арбитражный суд 17 декабря 2020 года постановил, что российские спортсмены не могут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года, а РУСАДА в течение двух лет должно выполнить ряд условий, включая проведение аудита, чтобы восстановить статус соответствия всемирному антидопинговому кодексу. В конце февраля 2022 года МОК вынес рекомендацию не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях.