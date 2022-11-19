После Нового года россиян ждут новые цены

19 ноя. 13:30

С 1 января в России вырастут акцизы на ряд товаров, соответственно вырастет и их цена, рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В.Плеханова Мария Долгова.

Рост цен затронет продукцию с содержанием спирта более 1,5%, и если для алкогольных напитков это привычно, то россиянок неприятно удивят и новые цены на парфюмерию. Подорожает табачная продукция, легковые автомобили и мотоциклы; автомобильный бензин и дизельное топливо, что поспособствует и росту цен на грузовые и пассажирские перевозки автотранспортом, - отмечает эксперт, передает "Прайм".

Также не исключено повышение цен кофе из-за неурожая в основных странах-экспортерах. Еще одна неприятная новость, на этот раз – для маленьких россиян: если будет принят закон о введении с 1 января 2023 года акциза на сахаросодержащие газированные напитки, то цены на них также возрастут, - заключила экономист.