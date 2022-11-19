МИД России: попытка ЕС самоизолироваться от России обречена на провал

19 ноя. 13:14

Брюссель, заразившись "аномальным политическим вирусом", решил "самоизолироваться" от России, но попытки изолировать РФ бесперспективны, - заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства.

"Пользуясь терминологией сегодняшнего дня, можно сказать, что руководство ЕС, видимо, заразившееся каким-то аномальным политическим вирусом, решило самоизолироваться от России. Ставка в "шести пунктах" главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля сделана на раскачивание ситуации внутри РФ, зачистку информационного поля ЕС от альтернативных точек зрения, закрепление Западных Балкан как сферы влияния ЕС, перенос соперничества с Москвой на постсоветское пространство и насаждение западноцентричных "правил" и "изоляцию" России. Однако последнее – это "идея фикс", ставшая для ЕС настоящей самоцелью – бесперспективной и несущей исключительно издержки для стран Евросоюза и их граждан, вынужденных оплачивать стратегические просчеты своих политиков из собственного кармана", - отметила официальный представитель МИД РФ, передает РИА Новости.

Показательно, что в большинстве мировых столиц не готовы идти за Брюсселем, который "средневековой логикой возвращает мир к временам раскола, высоких стен и осажденных крепостей", - добавила Захарова.