Авиакомпания Air Arabia Abu Dhabi вводит ежедневные авиарейсы в Москву

19 ноя. 12:57

Авиакомпания Air Arabia Abu Dhabi с 1 декабря вводит ежедневные авиарейсы из Абу-Даби в Москву, - говорится в комментарии посольства ОАЭ в Москве.

Накануне на церемонии открытия рейса Air Arabia Abu Dhabi Абу-Даби - Москва в международном аэропорту Домодедово в зачитанном приветствии посла ОАЭ в Москве Мухаммеда Ахмеда аль-Джабера подчеркивалась важность национальных эмиратских авиаперевозчиков в укреплении двусторонних отношений с РФ, особенно в коммерческой, инвестиционной, туристической и культурной сферах.

"В этом контексте Его Превосходительство упомянул Air Arabia Abu Dhabi, первую недорогую бюджетную авиакомпанию, базирующуюся в Абу-Даби, которая с момента своего основания в 2019 году сумела укрепить сообщение столицы Абу-Даби со многими городами мира, среди которых Москва является 27-м пунктом назначения, в который Air Arabia Abu Dhabi сейчас выполняет пять рейсов в неделю, при том что авиакомпания будет выполнять ежедневный рейс в Москву начиная с 1 декабря, в период празднования 51-го дня объединения ОАЭ", - отметили в диппредставительстве, передает ТАСС.

"Его Превосходительство подтвердил свою поддержку увеличению числа рейсов между городами двух стран, что отражает стратегические отношения между ОАЭ и Российской Федерацией", - добавили в посольстве.

Также Аль-Джабер отметил, что за последние два года посольство приложило большие усилия для увеличения рейсов не только национальных перевозчиков, но и российских перевозчиков, "в результате общее количество прямых рейсов между двумя странами достигло около 232 рейсов в неделю".

В 2021 году ОАЭ посетили около 400 тыс российских туристов, а число эмиратских туристов в России в том же году достигло около 28 тыс, - добавили в посольстве.