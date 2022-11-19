СМИ: Еврокомиссия озвучит потолок цен на газ на саммите ЕС

19 ноя. 12:43

Еврокомиссия (ЕК) подготовила проект документа, включающий механизм введения динамического потолка цен на природный газ (ПГ), его окончательный вариант будет представлен на саммите ЕС 24 ноября, сообщил министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин в интервью, опубликованном сегодня в газете La Stampa.

"Пока мы имеем неформальный проект ЕК, в котором вводится динамический потолок цен. 24 ноября на Европейском совете будет представлен окончательный текст, и мы посмотрим на детали. Вероятно, что-то можно улучшить, но в целом наши запросы учитываются", - сказал министр, , передает ТАСС.

Так можно противодействовать рыночным спекуляциям и сдерживать рост цен на энергоносители для частных компаний и домохозяйств, - добавил Пикетто-Фратин, заверив, что плавучий регазификатор будет установлен у берегов Пьомбино, несмотря на возражения местных властей, с гарантией срока эксплуатации не более трех лет.