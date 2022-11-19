На Сахалине выросло число жертв взрыва газа в жилой пятиэтажке

19 ноя. 12:28

Число погибших при взрыве в жилой пятиэтажки в поселке Тымовское на Сахалине увеличилось до девяти человек, = сообщили в экстренных службах.

"Число погибших достигло девяти человек", - цитирует собеседника в экстренных службах ТАСС.

Ранее глава региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале сообщал о восьми погибших. По его словам, среди погибших четверо детей.

"Сейчас количество погибших уже возросло до девяти. Четверо из них - дети. У нас уже стемнело, но работы будут продолжаться и ночью", - сообщил губернатор.

Всего в доме проживало 33 человека, 23 из них живы. Двоих жильцов пока не нашли.