В России выявили 5 445 новых случаев заражения коронавирусом

19 ноя. 12:14

За минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло на 5 445, - сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 546 случаев заражения и 60 смертей, всего с начала пандемии - 21 531 012 и 391 395 соответственно.

В Москве новых случаев 727, в Санкт-Петербурге - 458, в Подмосковье - 196. В Краснодарском крае - 87, в Ставропольском крае - 68, в Крыму - 26, в Дагестане - 7, в Кабардино-Балкарии - 10, в Адыгее - 6, в Карачаево-Черкесии - 3, в Чечне - 9, в Северной Осетии - 4, в Ингушетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 21 525 567.

Госпитализированы за сутки 1 136 человек. Выздоровели 6 621 пациент, за все время - 20 939 481.

Число госпитализаций увеличилось в 32 регионах и уменьшилось в 40, в 13 ситуация осталась без изменений.