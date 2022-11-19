Гинцбург: у пандемии выявлено еще одно неприятное последствие

19 ноя. 11:58

У переболевших коронавирусом резко возрастает вероятность тромбообразований, поэтому в этом плане пандемия еще не закончилась, а вакцинация от COVID-19 остается актуальной, - заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"То, что тромбообразование в результате заражения COVID-19 во всех его вариантах повышается в 2,5 раза у тех, кто "на ногах" переносит, и в сотни раз повышается у тех, кто госпитализирован, это очевидный факт. Поэтому если учитывать последствия тромбообразования в результате перенесения бессимптомного ковида, то количество смертельных случаев не пойдет на спад", - рассказал Гинцбург, передает РИА Новости.

По данным статистики, людей с коронавирусом сейчас умирает значительно меньше, чем ранее, но заразившихся не становится меньше - просто люди чаще переносят болезнь бессимптомно.

"Если посчитать количество тромбообразований, то тогда я думаю, что ничего не закончилось", - отметил Гинцбург.