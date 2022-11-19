Израиль может изменить закон, затрагивающий выходцев из России

19 ноя. 11:44

Формирующаяся в Израиле новая парламентская коалиция, в которую входят представители ультраправых сил, может лишить права на репатриацию внуков евреев, что затронет десятки тысяч проживающих в стране выходцев из России, - заявил известный израильский адвокат, член общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Эли Гервиц.

"Одно из их основных коалиционных требований - отмена параграфа о внуках в Законе о возвращении. Сейчас он работает так: евреем является только тот, у кого еврейкой является мама (а также ее мама, и так до начала веков). Такого человека в юридической практике называют "последним евреем". От него отсчитывают два поколения - к детям и внукам. И они тоже имеют право на репатриацию", - пояснил Гервиц, передает РИА Новости.

Отмена этого правила затронет десятки тысяч выходцев из стран бывшего СССР - в случае, если принятый на этот счет законодательный акт будет иметь обратную силу. Израильские власти периодически лишают гражданства по разным основаниям в результате выборочной проверки.

"Израильские политики и ранее периодически призывали либо отменить Закон о возвращении, либо его "сузить". Но все обходилось. Сейчас же в кнессет избрались праворадикальные силы - что стало неприятным сюрпризом для многих. Поэтому повод для опасений есть", - отметил Гервиц, посоветовав поторопиться тем, "кто не еврей по маме", поскольку "законодательное окно" в скором времени может закрыться.