Усман Нурмагомедов завоевал чемпионский титул Bellator

19 ноя. 11:28

Минувшей ночью российский боец Усман Нурмагомедов победил бразильца Патрики Фрейре в титульном поединке за пояс Bellator в легком весе. Турнир Bellator 288 проходит в Чикаго (США).

Нурмагомедов победил единогласным решением судей, - передает ТАСС.

Нурмагомедову 24 года, на его счету теперь 16 побед в смешанных единоборствах и ни одного поражения. Он - двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

36-летний Фрейре владел чемпионским титулом с ноября 2021 года, на его счету 24 победы и 11 поражений в MMA.