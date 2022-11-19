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Усман Нурмагомедов завоевал чемпионский титул Bellator

Скрин с видео fightnews.info

Минувшей ночью российский боец Усман Нурмагомедов победил бразильца Патрики Фрейре в титульном поединке за пояс Bellator в легком весе. Турнир Bellator 288 проходит в Чикаго (США).

Нурмагомедов победил единогласным решением судей, - передает ТАСС.

Нурмагомедову 24 года, на его счету теперь 16 побед в смешанных единоборствах и ни одного поражения. Он - двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

36-летний Фрейре владел чемпионским титулом с ноября 2021 года, на его счету 24 победы и 11 поражений в MMA. 

ФОТО Скрин с видео fightnews.info
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