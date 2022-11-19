Турция готова поставлять в Европу туркменский газ

19 ноя. 11:14

Анкара готова поставлять транзитом природный газ из Туркмении в Европу, - пишет сегодня газета "Нейтральный Туркменистан" по итогам визита в Ашхабад председателя Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафы Шентопа.

Спикер турецкого парламента в беседе с изданием отметил, что между странами имеются широкие перспективы для наращивания контактов в торгово-экономической сфере, и сообщил, что Турция готова обеспечить Европу транзитными поставками туркменского природного газа, - передает ТАСС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в ходе запланированного на начало декабря визита в Ашхабад обсудить вопросы создания на территории его страны газового центра с лидерами Азербайджана и Туркменистана Ильхамом Алиевым и Сердаром Бердымухамедовым.

Напомним, на Туркменистан приходится 7,2% мировых запасов газа, что позволяет ему занимать 4-е место в мире по этому показателю, уступая лишь России, Ирану и Катару.

Туркменистан осуществляет масштабную добычу полезных ископаемых, в том числе на старейшем в стране месторождении Ачак и втором по величине в мире месторождении Галкыныш c запасами в 22,6 трлн кубометров голубого топлива.