Крымский мост снова встал на 12 часов

19 ноя. 10:55

Дорожные службы Крыма сегодня ночью снова остановили движение по Крымскому мосту с 4.00 мск на 12 часов в связи с ремонтно-восстановительными работами, - сообщила пресс-служба министерства транспорта республики.

"В связи с ремонтно-восстановительными работами автомобильное движение по мосту будет ограничено на 12 часов", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В министерстве призвали на это время не планировать поездки в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно, порекомендовав водителям грузовых автомобилей для проезда из Республики Крым в субъекты Российской Федерации и обратно выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации.