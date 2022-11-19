Число жертв столкновения автомобиля с поездом в Армении выросло до четырех

19 ноя. 10:43

В результате столкновения автомобиля с поездом в Лорийской области на севере Армении погибли четыре человека, - сообщили в пресс-службе МЧС страны.

"Выяснилось, что на 14-м километре участка Ванадзор-Алаверди автодороги М-6 автомобиль Nissan Pathfinder выехал за пределы проезжей части и упал с моста на железнодорожное полотно, столкнувшись с грузовым поездом. По предварительным данным, погибли мужчина и три женщины", - говорится на сайте МЧС.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", ЧП произошло накануне, 18 ноября, в 22.22 мск на автодороге Памбак-Ваагни в Лорийской области Армении.

Обстоятельства происшествия выясняются.