Страны АТЭС подписали итоговую декларацию

19 ноя. 10:26

Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) сегодня подписали итоговую декларацию, в которой были заявлены различные актуальные вопросы. Особое внимание в декларации АТЭС уделено совместным действиям по борьбе с коррупцией, - следует из документа, принятого в Бангкоке.

"Признавая пагубное воздействие коррупции на экономический рост и развитие, мы привержены практическим действиям и единому подходу для совместной борьбы с трансграничной коррупцией и отказа в убежище коррупционерам и их незаконным активам", - говорится в тексте декларации, передает РИА Новости.

Лидеры АТЭС в итоговой декларации по итогам форума в Таиланде признали, что, хотя в рамках форума и не решаются вопросы безопасности, они все же имеют значимое влияние на мировую экономику.

"Признавая, что АТЭС это не форум для решения проблем безопасности, мы понимаем, что они имеют значительные последствия для мировой экономики", - говорится в итоговом заявлении.

Также страны АТЭС намерены развивать сельское хозяйство и прилагать усилия к обеспечению продовольственной безопасности, укреплять цепочки поставок.

В тексте декларации отмечается и необходимость усиления борьбы с последствиями изменения климата и сокращения выбросов.

"Мы признаем, что нужны более интенсивные усилия для борьбы с сегодняшними вызовами, включая изменение климата, экстремальные погодные явления и стихийные бедствия, продовольственную безопасность и переход к устойчивой энергетике, что снижает выбросы парниковых газов, обеспечивая при этом энергетическую устойчивость, доступ и безопасность в регионе, в том числе содействуя инвестициям в соответствующую деятельность", - говорится в тексте декларации.

"Мы обязуемся ускорить и активизировать нашу работу по содействию развитию сельского хозяйства, в том числе в сельских районах, и содействовать долгосрочной продовольственной безопасности путем обеспечения того, чтобы наши сельскохозяйственные и продовольственные системы были более устойчивыми, производительными и инновационными, укрепления глобальных цепочек поставок продовольствия и сокращения потерь продовольствия и отходов", - отмечается в документе.

Большинство лидеров АТЭС осудили конфликт на Украине, отметив последствия для мировой экономики, но были и другие оценки по этой ситуации и санкциям, - говорится в декларации лидеров сотрудничества.

Напомним, ежегодная лидерская встреча форума "Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество" сегодня завершилась в столице Таиланда.