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Взрыв газа на Сахалине обрушил подъезд пятиэтажки, есть жертвы

Взрыв газа на Сахалине обрушил подъезд пятиэтажки, есть жертвы

Взрыв бытового газа минувшей ночью прогремел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в поселке Тымовское на Сахалине около пяти утра по местному времени, - сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

"По данным на 16.45 (8.45 мск), во время взрыва в доме в Тымовском погибли как минимум семь человек, в том числе трое детей. Поиски еще троих жителей продолжаются", – написал глава региона в Telegram-канале.

В жилом доме обрушились пять этажей, под завалами могут находиться еще шесть человек, - сообщили в МЧС.

"Сахалинская область, город Тымовск... По предварительной версии, произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме... обрушение с пятого по первый этаж. Под завалами могут находиться шесть человек", - заявили в ведомстве.

"Произошедшее - несчастный случай. В качестве предварительной причины называется неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом", - написал Лымаренко.

Известно, что дом не был газифицирован. Причиной взрыва в жилом доме на Сахалине, по предварительным данным, стало неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом, заявила в Telegram-канале администрация Тымовского района.

На месте ЧП организован оперативный штаб. Власти составляют списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир. Известно, что в рухнувшем подъезде проживали 33 человека.

В разборе завалов участвуют 59 спасателей и 13 единиц техники.

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