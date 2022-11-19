ООН: судно с удобрениями из России отправится в Африку в понедельник

19 ноя. 8:48

В понедельник, 21 ноября, первое судно с российскими удобрениями, заблокированными в Европе, отправится из Нидерландов в Африку. Об этом сообщила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен.

"Первая партия отправится из порта в Нидерландах в Малави. Судно загружается прямо сейчас", - цитирует ее агентство Anadolu.

Гринспен отметила, что это очень важное событие, так как Малави входит в число стран, которые наиболее остро нуждающихся в удобрениях.

Она также акцентировала внимание на том, что в настоящее время в различных европейских портах находится около 300 тыс тонн российских удобрений.