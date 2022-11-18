Доля валютных депозитов физлиц достигла нового исторического минимума в России

18 ноя. 23:45

Доля валютных депозитов физических лиц сократилась с 12,1% в августе до 10,5% в сентябре, обновив очередной за текущий год исторический минимум, сказано в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики".

В сентябре отток валютных сбережений из кредитных организаций усилился и составил порядка $7 млрд. Чтобы замедлить процесс, банки, помимо прочего, смягчали условия ведения таких счетов, а именно сократили комиссии и увеличили остатки, с которых идут комиссии, передает "Интерфакс".

В октябре, по первым оценкам, физлица стали снимать сбережения из банков менее активно. "Рублевые сбережения будут поддерживать повысившиеся ставки по депозитам, однако динамика также будет зависеть от специфики сберегательного поведения. Отток с валютных депозитов, вероятно, будет продолжаться в условиях сохранения рисков по "недружественным" валютам", - отмечено в докладе.